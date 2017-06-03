Ринне должен сыграть в воротах «Нэшвилла» в третьем матче с «Питтсбургом»

Вратарь «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне должен сыграть с первых минут в третьем матче финала Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз». Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ. Главный тренер команды Питер Лавиолетт отказался уточнять, кто станет стартовым голкипером, однако Ринне на тренировке занимался в качестве основного вратаря.

«Нэшвилл» проигрывает в финальной серии со счётом 0-2, финский голкипер пропустил в двух матчах восемь шайб и отразил 77,8 % бросков. Во втором матче он был заменён на Юусе Сароса после трёх пропущенных шайб за старте третьего периода.

Кроме того, в нападающие Пьер-Александр Паренто и Харри Золнерчик должны заменить в составе Коди Маклеода и Вернона Фиддлера.