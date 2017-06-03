ХК «Сочи» заключил пробные контракты с Артёмом Мальцевым и Андреем Шефером

Хоккейный клуб «Сочи» заключил пробные соглашения с защитниками Андреем Шефером и Артёмом Мальцевым.

35-летний Шефер в прошедшем сезоне выступал за «Северсталь», сыграл 7 матчей и сделал 3 голевые передачи при показателе полезности "-3". Всего в КХЛ на его счету 352 матча и 107 (38+69) набранных очков в составе череповчан, «Спартака» и«Югры».

19-летний Мальцев был выбран сочинцами на Ярмарке юниоров КХЛ-2015 под общим первым номером. Последние два года играл в QMJHL за «Римуски». В минувшем сезоне в его активе 11 (3+8) очков в 33 играх.