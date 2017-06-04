Брызгалов поучаствовал в погроме кузова машины с логотипом «Питтсбурга»

Известный вратарь Илья Брызгалов работает журналистом, освещая финал Кубка Стэнли между «Питтсбург Пингвинз» и «Нэшвилл Предаторз». После двух матчей серия переехала в Нэшвилл, где болельщики команды во время каждого раунда плей-офф бьют кувалдой кузов машины, специально покрашенный в цвета соперника с их логотипом.

Брызгалов опубликовал в своём «твиттере» фото, где он стоит на машине с кувалдой в руке, и написал: «Мой первый законный акт вандализма».

В Нэшвилле готовятся разбить кувалдой машину, окрашенную в цвета «Питтсбурга»

Фото можно посмотреть в аккаунте Брызгалова в «Твиттере».