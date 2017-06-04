В Нэшвилле установили ледяную статую с саблезубым тигром, поедающим пингвина

Финальная серия Кубка Стэнли между «Питтсбург Пингвинз» и «Нэшвилл Предаторз» переместилась в столицу Теннесси. В Нэшвилле установили ледяную скульптуру, изображающую талисман команды саблезубого тигра, поедающего пингвина. Об этом сообщает журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти.

«Хищники» впервые в своей истории вышли в финал, «Питтсбург» является действующим чемпионом и ведёт в серии со счётом 2-0. Третья игра состоится в ночь с 3 на 4 июня, начало запланировано на 03:00 мск.

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