Малкин и Кросби впервые не нанесли ни одного броска в створ в игре плей-офф

В третьем матче финальной серии Кубка Стэнли «Нэшвилл Предаторз» — «Питтсбург Пингвинз» (5:1, счёт в серии — 1-2) нападающие «пингвинов» Сидни Кросби и Евгений Малкин не нанесли ни одного броска в створ ворот команды соперников — это случилось впервые в истории выступлений «Питтсбурга» в плей-офф.

Всего «Питтсбург» нанёс в этом матче 28 бросков по воротам голкипера «Нэшвилла» Пекки Ринне, из которых финнский вратарь отразил 27. Его визави вратарь «Пингвинз» Мэттью Мюррей отразил 28 из 33 бросков.

Четвёртая игра серии состоится 6 июня на льду «Нэшвилла».