Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Малкин и Кросби впервые не нанесли ни одного броска в створ в игре плей-офф

4 июня 2017, воскресенье. 06:20. Хоккей

В третьем матче финальной серии Кубка Стэнли «Нэшвилл Предаторз» — «Питтсбург Пингвинз» (5:1, счёт в серии — 1-2) нападающие «пингвинов» Сидни Кросби и Евгений Малкин не нанесли ни одного броска в створ ворот команды соперников — это случилось впервые в истории выступлений «Питтсбурга» в плей-офф.

Всего «Питтсбург» нанёс в этом матче 28 бросков по воротам голкипера «Нэшвилла» Пекки Ринне, из которых финнский вратарь отразил 27. Его визави вратарь «Пингвинз» Мэттью Мюррей отразил 28 из 33 бросков.

Четвёртая игра серии состоится 6 июня на льду «Нэшвилла».

«Нэшвилл» разгромил «Питтсбург» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин Сидни Кросби
Новости. Хоккей
4 июня 2017, воскресенье
06:20 Малкин и Кросби впервые не нанесли ни одного броска в створ в игре плей-офф
06:05 «Нэшвилл» разгромил «Питтсбург» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли
00:50 Кросби: «Питтсбург» не обсуждал обещание Суббэна, мы и так мотивированы
00:42 Йози: «Нэшвиллу» надо больше помогать Ринне, он наш лучший игрок
00:30 В Нэшвилле установили ледяную статую с саблезубым тигром, поедающим пингвина
00:15 Брызгалов поучаствовал в погроме кузова машины с логотипом «Питтсбурга»
3 июня 2017, суббота
23:52 ХК «Сочи» заключил пробные контракты с Артёмом Мальцевым и Андреем Шефером
23:41 Ринне должен сыграть в воротах «Нэшвилла» в третьем матче с «Питтсбургом»
23:19 Шеро: россияне с опытом КХЛ — хорошие игроки, и за них не надо платить
22:52 Салливан: не думаю, что дома «Нэшвилл» покажет принципиально другой хоккей
22:19 Лавиолетт: Ринне — хребет «Нэшвилла», он всегда смотрит трудностям в лицо
22:03 «Вегас» не планирует приобретать Илью Ковальчука
21:55 Арвидссон: «Нэшвиллу» не хватает Джохансена, но надо справляться без него
21:38 Нико Хишир сказал, что хочет играть, как Павел Дацюк
21:16 Макфи: в «Вегасе» Овечкина не будет, в Вашингтоне слишком много его джерси
20:58 Лундквист: в финале ЧМ-2017 играл с травмой колена, но это стоило того
20:27 Сиссарелли: я фанат Гюнцеля, будет здорово, если он побьёт мой рекорд
19:54 Хишир: буду счастлив, даже если меня выберут не первым на драфте НХЛ
19:37 Салак: Новосибирск — это русский Монреаль, тут люди живут хоккеем
19:10 Нападающий Дастин Бойд продолжит карьеру в московском «Динамо»
18:54 Мамин: восхищался Ягром и однажды взял у него автограф
18:24 Савченко подписал однолетний контракт с «Барысом»
17:56 Мамин: посчитал, что пора ехать в НХЛ, 22 года — самый возраст
17:33 Макфи: все переговоры с другими клубами НХЛ проходят очень откровенно
17:00 Как завершится третий матч финала Кубка Стэнли «Нэшвилл» — «Питтсбург»?
16:47 Суббэн: насчёт Ринне «Нэшвиллу» нужно волноваться меньше всего
16:18 В Казани открылся международный съезд фанатов «Ак Барса»
15:35 Лавиолетт: «Питтсбург» даёт «Нэшвиллу» мало шансов, но они всё же бывают
15:10 Хекстолл: «Филадельфия» не планирует обменивать драфт-пик
14:40 Первый вице-президент «Амура» опроверг информацию о долгах хабаровского клуба
14:31 «Амур» с декабря 2016 года не выплачивает зарплату в полном объёме
14:12 Орпик: «Нэшвиллу» нужно сохранять уверенность в своих силах все 60 минут
13:30 Вокоун: я тайно желаю победы «Нэшвиллу», не стал бы винить Ринне
13:02 Сергачёв: люблю вас, парни! Мы чемпионы!
12:34 Агент Панина: ведём переговоры о подписании контракта с «Ак Барсом»
12:32 Суббэн: «Нэшвилл» ещё не сыграл свой лучший матч
12:12 Герсонский: преследовали с Бардиным одну цель — развивать «Авангард»
11:44 Маклеллан: «Питтсбург» продолжает казнить соперников на контратаках
11:39 Шалаев: Бардин был одним из лучших менеджеров, сделал много для «Авангарда»
11:26 Должны ли объединиться «Динамо» и «Витязь»?
10:58 Карлайл: карьера Маклина находится в переходном периоде
10:28 Лавиолетт: «Нэшвилл» должен чаще реализовывать большинство
10:24 Хагелин: если меня поставят в составе на третий матч с «Нэшвиллом», я буду готов
10:00 Разин: никакой пользы от объединения «Динамо» и «Витязя» не будет
09:52 Патрик: немного невзгод делают молодого парня более сильным игроком
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Согласны ли вы с решением КХЛ исключить новокузнецкий «Металлург» из лиги?
Архив →
© championat.com, 2000–2017