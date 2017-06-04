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Коваленко: анархия завершается, права практически всех игроков «Кузни» защищены

4 июня 2017, воскресенье. 08:45. Хоккей

Руководитель профсоюза игроков и тренеров Андрей Коваленко рассказал о статусе исключённого из числа участников КХЛ новокузнецкого «Металлурга».

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«Для нас главное, чтобы права хоккеистов не были нарушены. Именно об этом говорили с представителями КХЛ, Дисциплинарного комитета, Центрального информационного бюро. Это мы проходили ещё лет пять назад, когда в ВХЛ переводилась тольяттинская «Лада». Считаем, что КХЛ приняла компромиссное, взвешенное решение.

За Новокузнецком остаётся право отдать, продать или обменять любого хоккеиста из своей системы. В случае обмена тот игрок, который отправляется в «Металлург» и в ВХЛ, должен дать официальное согласие о такой сделке. Если согласия нет, то обмен считается недействительным. Любой игрок «Металлурга», находящийся на контракте, имеет право обратиться в Дисциплинарный комитет КХЛ с просьбой признать его неограниченно свободным агентом. Как только это обращение поступает в ДК, статус такого хоккеиста замораживается, на все сделки с его участием накладывается вето — до официального решения ДК о его «освобождении».

В случае с Кареевым «Металлург» имел право принять любое трансферное решение, тогда как «Салават» не стал терять время и рисковать, заранее заполучив так нужного клубу голкипера. Ведь Кареев после его обращения в ДК становился бы неограниченно свободным агентом и выходил бы на рынок. Что касается истории с Семёновым, то здесь, по нашим представлениям, сработает уже второй из двух вышеупомянутых пунктов. Форвард уже обратился в дисциплинарный комитет, который и примет законное решение о его статусе. Перевод клуба из КХЛ в ВХЛ это всегда тяжёлое, стрессовое событие, которое отражается на карьерах игроков. Для профсоюза в этой истории самое главное, чтобы наши хоккеисты не теряли свой контрактный и профессиональный статус, не шли на его понижение. Думаем, что неизбежный период анархии уже завершается, и права практически всех игроков оказались защищены», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.

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Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
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ХК Салават Юлаев Андрей Кареев Андрей Коваленко Кирилл Семёнов ВХЛ КХЛ Переходы - Хоккей Профсоюз игроков КХЛ
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