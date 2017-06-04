Фридман: Ковальчук по-прежнему хочет трудоустроиться в НХЛ

Обозреватель канадского телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман опроверг информацию о том, что нападающий Илья Ковальчук отказался от идеи вернуться в Национальную хоккейную лигу.

«Вегас» не планирует приобретать Илью Ковальчука

«На этой неделе были сообщения о том, что Ковальчук останется в КХЛ и не вернётся в Северную Америку. Исходя из той информации, что я слышал во время тестов на физическую готовность для новичков, это не так. Ковальчук по-прежнему очень заинтересован в том, чтобы в следующем сезоне играть в НХЛ. Я не удивлюсь, что интерес к Илье проявляют, в первую очередь, люди, которые его знают. Возможно, это Питер Дебур в «Сан-Хосе», Мартин Бродо в «Сент-Луисе», а может быть, даже Лу Ламорелло в «Торонто». Для «Нью-Джерси» это непростая сделка, но всё говорит о том, что Ковальчук всё ещё хочет приехать», — заявил Фридман.

Ковальчук подписал с «Дэвилз» 15-летний контракт на $ 100 млн. в 2010 году, но три года спустя объявил о желании вернуться на родину и отыграл четыре сезона за СКА, набрав суммарно 222 очка за 209 матчей. В НХЛ в предстоящем сезоне он может вернуться только в «Нью-Джерси», который сохранил на него права, но может обменять Ковальчука после подписания с ним контракта. Ни одна из этих сделок не может состоятся раньше 1 июля.