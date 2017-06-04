Нил повторил рекорд «Нэшвилла» по голам в плей-офф НХЛ

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Джеймс Нил в третьем матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли с действующим обладателем трофея «Питтсбург Пингвинз» (5:1) забросил шайбу. В настоящее время его клуб уступает в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 1-2.

«Нэшвилл» разгромил «Питтсбург» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли

Канадский форвард забил свой 14-й гол в матчах плей-офф за свою карьеру и повторил рекорд «Предаторз», сравнявшись с Филипом Форсбергом. На счету Дэвида Легуонда и Ши Уэбера по 13 заброшенных шайб. В 19 матчах текущего турнира Нил в общей сложности набрал 8 (6+2) очков.