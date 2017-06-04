Малкин: весь «Питтсбург» сыграл неудачно, в том числе и я

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал поражение от «Нэшвилл Предаторз» (1:5) в третьем матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли. Действующий обладатель кубка Стэнли ведёт в серии со счётом 2-1.

«Нэшвилл» разгромил «Питтсбург» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли

«Игра совсем не задалась. Сегодня проиграли по всем статьям. Вся команда сыграла неудачно, в том числе и я. Нам надо что-то менять.

Ни одного броска? Такое происходит впервые в моей карьере. Они оказывают на нас очень сильное давление. Мы контролируем шайбу, но по-прежнему не бросаем, пытаясь завезти её в пустые ворота. Так забить невозможно», – передаёт слова российского хоккеиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.