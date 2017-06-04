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Малкин: весь «Питтсбург» сыграл неудачно, в том числе и я

4 июня 2017, воскресенье. 09:15. Хоккей

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал поражение от «Нэшвилл Предаторз» (1:5) в третьем матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли. Действующий обладатель кубка Стэнли ведёт в серии со счётом 2-1.

«Нэшвилл» разгромил «Питтсбург» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли

«Игра совсем не задалась. Сегодня проиграли по всем статьям. Вся команда сыграла неудачно, в том числе и я. Нам надо что-то менять.

Ни одного броска? Такое происходит впервые в моей карьере. Они оказывают на нас очень сильное давление. Мы контролируем шайбу, но по-прежнему не бросаем, пытаясь завезти её в пустые ворота. Так забить невозможно», – передаёт слова российского хоккеиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Малкин и Кросби впервые не нанесли ни одного броска в створ в игре плей-офф
Источник: NHL Сообщить об ошибке
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Теги
Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин
Новости. Хоккей
4 июня 2017, воскресенье
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09:21 Малкин едва не ударил клюшкой болельщика «Нэшвилла»
09:15 Кросби — на 2-м месте по очкам за всю историю плей-офф НХЛ
09:15 Малкин: весь «Питтсбург» сыграл неудачно, в том числе и я
09:15 Нил повторил рекорд «Нэшвилла» по голам в плей-офф НХЛ
09:13 Фридман: Ковальчук по-прежнему хочет трудоустроиться в НХЛ
09:00 Салливан: не очень понравилось видеть хаос у ворот «Пингвинз», надо исправить
08:45 Коваленко: анархия завершается, права практически всех игроков «Кузни» защищены
07:59 Суббэн: Кросби сказал, у меня пахнет изо рта. Враньё, я использую ополаскиватель
06:20 Малкин и Кросби впервые не нанесли ни одного броска в створ в игре плей-офф
06:05 «Нэшвилл» разгромил «Питтсбург» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли
00:50 Кросби: «Питтсбург» не обсуждал обещание Суббэна, мы и так мотивированы
00:42 Йози: «Нэшвиллу» надо больше помогать Ринне, он наш лучший игрок
00:30 В Нэшвилле установили ледяную статую с саблезубым тигром, поедающим пингвина
00:15 Брызгалов поучаствовал в погроме кузова машины с логотипом «Питтсбурга»
3 июня 2017, суббота
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23:41 Ринне должен сыграть в воротах «Нэшвилла» в третьем матче с «Питтсбургом»
23:19 Шеро: россияне с опытом КХЛ — хорошие игроки, и за них не надо платить
22:52 Салливан: не думаю, что дома «Нэшвилл» покажет принципиально другой хоккей
22:19 Лавиолетт: Ринне — хребет «Нэшвилла», он всегда смотрит трудностям в лицо
22:03 «Вегас» не планирует приобретать Илью Ковальчука
21:55 Арвидссон: «Нэшвиллу» не хватает Джохансена, но надо справляться без него
21:38 Нико Хишир сказал, что хочет играть, как Павел Дацюк
21:16 Макфи: в «Вегасе» Овечкина не будет, в Вашингтоне слишком много его джерси
20:58 Лундквист: в финале ЧМ-2017 играл с травмой колена, но это стоило того
20:27 Сиссарелли: я фанат Гюнцеля, будет здорово, если он побьёт мой рекорд
19:54 Хишир: буду счастлив, даже если меня выберут не первым на драфте НХЛ
19:37 Салак: Новосибирск — это русский Монреаль, тут люди живут хоккеем
19:10 Нападающий Дастин Бойд продолжит карьеру в московском «Динамо»
18:54 Мамин: восхищался Ягром и однажды взял у него автограф
18:24 Савченко подписал однолетний контракт с «Барысом»
17:56 Мамин: посчитал, что пора ехать в НХЛ, 22 года — самый возраст
17:33 Макфи: все переговоры с другими клубами НХЛ проходят очень откровенно
17:00 Как завершится третий матч финала Кубка Стэнли «Нэшвилл» — «Питтсбург»?
16:47 Суббэн: насчёт Ринне «Нэшвиллу» нужно волноваться меньше всего
16:18 В Казани открылся международный съезд фанатов «Ак Барса»
15:35 Лавиолетт: «Питтсбург» даёт «Нэшвиллу» мало шансов, но они всё же бывают
15:10 Хекстолл: «Филадельфия» не планирует обменивать драфт-пик
14:40 Первый вице-президент «Амура» опроверг информацию о долгах хабаровского клуба
14:31 «Амур» с декабря 2016 года не выплачивает зарплату в полном объёме
14:12 Орпик: «Нэшвиллу» нужно сохранять уверенность в своих силах все 60 минут
13:30 Вокоун: я тайно желаю победы «Нэшвиллу», не стал бы винить Ринне
13:02 Сергачёв: люблю вас, парни! Мы чемпионы!
12:34 Агент Панина: ведём переговоры о подписании контракта с «Ак Барсом»
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