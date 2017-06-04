Кросби — на 2-м месте по очкам за всю историю плей-офф НХЛ

Капитан действующего обладателя кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в третьем матче финальной серии плей-офф НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (1:5, 2–1 в серии) сделал голевую передачу.

«Нэшвилл» разгромил «Питтсбург» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли

Канадский хоккеист набрал своё 160-е (56+104) очко в 145 матчах розыгрыша Кубка Стэнли и вышел на 20-е место в истории, догнав Майка Босси, Горди Хоу, Бобби Смита и Эла Макинниса. Лидирует по этому показателю Уэйн Гретцки – 382 (122+260) балла за результативность. 19-е место занимает Дени Потвен – 164 (56+108).

В 21 матче текущего плей-офф НХЛ на счету Кросби 23 (7+16) очка, он занимает второе место в гонке бомбардиров.