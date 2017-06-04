Малкин едва не ударил клюшкой болельщика «Нэшвилла»

После третьего матча финала Кубка Стэнли между «Нэшвилл Предаторз» и «Питтсбург Пингвинз» (5:1) произошёл любопытный эпизод. Хоккеисты «пингвинов», расстроенные поражением, уходили по специальному проходу в свою раздевалку. Болельщики «Предаторз», чьи места располагались прямо над проходом, начали кричать на соперников и бросать им под ноги посторонние предметы. В ответ на один из криков нападающий гостей Евгений Малкин отреагировал очень эмоционально и даже замахнулся клюшкой на болельщика, но сдержался и удара не нанёс.

Стоит добавить, что в третьем матче серии Малкин не набрал очков, не совершил ни одного броска в створ, заработал малый штраф и показатель полезности «-1».

Видео инцидента с болельщиком вы можете посмотреть в «Твиттере»

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