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Мюррей: «Питтсбург» не смог ничего противопоставить «Нэшвиллу»

4 июня 2017, воскресенье. 10:15. Хоккей

Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей прокомментировал поражение от «Нэшвилл Предаторз» (1:5) в третьем матче финальной серии плей-офф НХЛ (2-1).

«Нэшвилл» разгромил «Питтсбург» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли

«Нэшвилл» подошёл к этой игре невероятно голодной командой. Мы ожидали, что соперник будет так играть, но не смогли ничего противопоставить им на этот раз. Нужно значительно прибавить перед следующим матчем.

Все эти голы уже в прошлом, ничего нельзя поменять. Всегда можно что-то сделать лучше, но поражение есть поражение. Нужно просто сделать правильные выводы из этого результата. Я не буду себя сильно накручивать. Проанализирую свою игру и буду двигаться дальше», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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Источник: NHL Сообщить об ошибке
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Теги
Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз Мэттью Мюррей
Новости. Хоккей
4 июня 2017, воскресенье
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3 июня 2017, суббота
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