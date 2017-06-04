Суини: не знаю, будет ли на этот раз вариант обменять выбор в 1-м раунде драфта

Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини констатировал готовность обменять 18-й выбор на драфте НХЛ 2017 года, которым владеет клуб.

«В последние годы мы много выбирали на драфте, и считаем, что наши проспекты вырастут в хороших игроков. Я бы не сделал свою работу, если бы не выяснил, можем ли мы усилить команду в более краткосрочной перспективе. В 2015 году на меня бросали косые взгляды, когда у нас было три выбора в первом раунде, и мы их все сохранили. Тогда не было справедливого варианта для сделки, и я не знаю, будет ли на этот раз», – сказал Суини.