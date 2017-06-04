Мяяття: «Питтсбург» всё-таки ведёт в финальной серии

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Олли Мяяття высказался о разгромном поражении от «Нэшвилл Предаторз» (1:5) в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз». В настоящее время действующий обладатель Кубка Стэнли ведёт в финальной серии со счётом 2-1.

Победное дыхание Суббэна. Кросби и Малкин не нанесли ни одного броска «Нэшвилл» нашёл способ закрыть лидеров «Питтсбурга», а Пи Кей Суббэн снова «залез под кожу» одному из лучших форвардов соперника.

«У обеих команд сегодня были шансы. У нас короткая память. Мы всё-таки ведём в серии и теперь будем настраиваться на следующий матч», – передаёт слова игрока обороны официальный сайт Национальной хоккейной лиги.