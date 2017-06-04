Стэмкос: не едем на Олимпиаду, от этого есть горечь

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос высказался о проведении Матча звёзд – 2018 в Тампе. НХЛ не отпустила своих игроков на Олимпиаду, именно поэтому проведение матча стало возможным. Ранее в олимпийские сезоны подобные матчи НХЛ не проводила.

«Мы не едем на Олимпиаду, от этого есть горечь. Раз до того, что мы не едем на Олимпиаду, я не найду лучшего места для этой игры. Мы доказали, что у нас здесь отличный хоккейный рынок. Я думаю, всё пройдёт замечательно», – передаёт слова хоккеиста Tampa Bay Times.