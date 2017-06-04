Черри: Мэтт Мюррей заслужил приз самому ценному хоккеисту плей-офф

Известный канадский телеведущий Дон Черри поделился мнением о том, кто, на его взгляд, является фаворитом в борьбе за «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному хоккеисту в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Победное дыхание Суббэна. Кросби и Малкин не нанесли ни одного броска «Нэшвилл» нашёл способ закрыть лидеров «Питтсбурга», а Пи Кей Суббэн снова «залез под кожу» одному из лучших форвардов соперника.

«Давайте поговорим о вратаре «Питтсбург Пингвинз» Мэтте Мюррее. Насколько я понимаю, он – самый ценный игрок. Он играет так, что у соперника вряд ли будут шансы много забить. Помню, что раньше я точно так же думал о Кене Драйдене. Он выглядел в воротах так же невозмутимо. Конечно, «Нэшвилл» рано или поздно найдёт ключи к воротам, но Мюррей будет сопротивляться при каждом броске. Этот парень – самый ценный игрок. Он заберёт то, что упустил в прошлом году», — сказал Черри в эфире Sportsnet.

Кен Драйден выиграл «Конн Смайт Трофи» в 1971 году, когда выступал за «Монреаль Канадиенс». Вместе с «Канадиенс» он выиграл в том сезоне Кубок Стэнли, хотя сыграл в регулярном чемпионате только 6 матчей. На следующий год Драйден выиграл приз лучшему новичку «Колдер Трофи», а за всю карьеру в его активе было 5 трофеев лучшему голкиперу.