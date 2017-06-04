Сиссонс: поддержка «Нэшвилла» превзошла все мыслимые ожидания

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Колтон Сиссонс поделился эмоциями от первой в истории клуба победе в финале розыгрыша Кубка Стэнли. Команда разгромила действующего чемпиона со счётом 5:1, но уступает в серии 1-2.

Победное дыхание Суббэна. Кросби и Малкин не нанесли ни одного броска «Нэшвилл» нашёл способ закрыть лидеров «Питтсбурга», а Пи Кей Суббэн снова «залез под кожу» одному из лучших форвардов соперника.

«Поддержка превзошла все мыслимые ожидания. Мы очень рады, что сумели порадовать наших болельщиков победой в нашем первом в истории домашнем матче финала. Несколько членов моей семьи отправились на улицу смотреть матч и, надеюсь, получили удовольствие», – передаёт слова игрока официальный сайт НХЛ.