Кто получит приз MVP плей-офф НХЛ?

Борьба за Кубок Стэнли входит в завершающую фазу: после трёх матчей счёт в финальной серии между «Питтсбург Пингвинз» и «Нэшвилл Предаторз» стал 2-1 в пользу «пингвинов».

Нападающий Евгений Малкин является лучшим бомбардиром плей-офф (26 очков), форвард «Питтсбурга» Джейк Гюнцель идёт первым в споре снайперов (13 голов), нападающий «Нэшвилла» Филипп Форсберг лидирует по показателю полезности («+16»), голкипер «Предаторз» Пекка Ринне возглавляет вратарские рейтинги по пропущенным голам (1,93 за матч) и победам (13). Его визави Мэтт Мюррей идёт третьим (1,96 гола за игру, 93 % отражённых бросков). Кому достанется «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному хоккеисту плей-офф?

Варианты ответов:

— Евгений Малкин;

— Сидни Кросби;

— Джейк Гюнцель;

— Мэтт Мюррей;

— Пекка Ринне;

— Филипп Форсберг;

— Пи Кей Суббэн;

— Райан Эллис.

Также принять участие в опросе можно, перейдя поссылке.