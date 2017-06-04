Ринне: это просто здорово и для болельщиков, и для всего Нэшвилла

«Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне поделился эмоциями от первой в истории клуба победы в финале розыгрыша Кубка Стэнли. Команда разгромила действующего чемпиона со счётом 5:1, но уступает в серии плей-офф Национальной хоккейной лиги 1-2. Хоккеист отметил поддержку болельщиков.

«Мы, игроки, очень горды за то, что наконец-то наши болельщики получают то признание, которого заслуживают. Они сейчас на большой сцене. Это просто здорово и для них, и для всего Нэшвилла», – передаёт слова вратаря официальный сайт НХЛ.