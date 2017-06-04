Более 50 тыс. человек смотрели матч на больших экранах на улицах Нэшвилла

Более 50 тыс. человек смотрели третий матч финальной серии Кубка Стэнли между «Нэшвилл Предаторз» и «Питтсбург Пингвинз» на улице, где были смонтированы большие экраны. Эти данные приводит полиция города Нэшвилл.

Победное дыхание Суббэна. Кросби и Малкин не нанесли ни одного броска «Нэшвилл» нашёл способ закрыть лидеров «Питтсбурга», а Пи Кей Суббэн снова «залез под кожу» одному из лучших форвардов соперника.

В настоящее время действующий обладатель Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» ведёт в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 2-1. Четвёртый матч серии пройдёт 6 июня, начало в 03:00 мск.

Задержано за неподобающее поведение в итоге было всего 11 человек. Об этом информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Малкин едва не ударил клюшкой болельщика «Нэшвилла»

Также видео доступно в официальном «Твиттере» Райана Джахансена