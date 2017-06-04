Экхольм: «Нэшвилл» точно доказал, что не собирается опускать руки

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Маттиас Экхольм прокомментировал разгромную победу над «Питтсбург Пингвингз» со счётом 5:1 в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли, который состоятся в Нэшвилле 4 июня.

«Я думаю, мы точно доказали, что намерены играть. Не собираемся опускать руки ни в коем случае. После двух поражений парни были злые и очень хотели реабилитироваться, что и сделали», — приводит слова Экхольма официальный сайт НХЛ.

Первые два матча, проходившие в Питтсбурге, «Нэшвилл» проиграл. Четвёртая встреча состоится в Нэшвилле 6 июня.