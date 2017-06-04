Йози: сила «Нэшвилла» во взаимозаменяемости игроков

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози рассказал, что, по его мнению, помогло его команде добраться до финала Кубка Стэнли в этом сезоне.

«Я думаю, что на протяжении всего плей-офф нашей силой было то, что в разные моменты прибавляют разные парни. У нас были травмы, например, мы потеряли Кевина Фиалу и Райана Джохансена, но на их место встали другие парни и проделали отличную работу. Это и было нашей силой в плей-офф», — приводит слова Йози официальный сайт НХЛ.

В третьем матче финальной серии, который состоялся в Нэшвилле 4 июня, «Предаторз» нанесли поражение «Питтсбург Пингвинз» со счётом 5:1.