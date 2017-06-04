Годро: я был очень счастлив, что шайба после моего броска залетела в ворота

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Фредерик Годро прокомментировал свой гол в ворота «Питтсбург Пингвинз» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли, который стал победным.

«Остину удалось сделать отличный трюк, и шайба оказалась в воздухе. Она приземлилась прямо мне на клюшку, я увидел пространство и попытался протолкнуть её туда. Я был очень счастлив, что шайба залетела в ворота», — приводит слова Годро официальный сайт НХЛ.

Матч состоялся 4 июня в Нэшвилле и завершился со счётом 5:1 в пользу «Предаторз».