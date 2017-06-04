Филин: все поздравляли, ведь меня выбрал ЦСКА — четыре великие буквы

Обладатель Кубка Харламова завершившегося сезона в составе «Красной Армии» Егор Филин рассказал, как его на драфте выбрал ЦСКА и какие эмоции он после этого испытывал.

«После процедуры драфта мне позвонил агент и поздравил с тем, что в первом раунде под четвёртым номером ЦСКА выбрал меня. Родные и близкие обрадовались, поздравили меня, ведь всё-таки меня выбрал ЦСКА — четыре великие буквы, клуб с традициями. Все были очень довольны, а я сам не понимал, где они меня заметили, было очень приятно. Было очень неожиданно, что меня выбрали так рано, а о том, что мной интересуется армейский клуб, знал заранее.

Лично до драфта я ни с кем из скаутов ЦСКА не разговаривал, этим всем занимался агент. Мне с поздравлениями позвонили уже после процедуры, перед сборами, связались с администратором команды — он сказал, что нужно взять из формы, какие документы собрать. Когда приехал подписывать контракт, со мной поговорили скауты — тоже поздравили, а потом мы обсудили рабочие моменты», — приводит слова Филина официальный сайт МХЛ.