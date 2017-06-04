NY Post: в услугах Ковальчука заинтересовано более шести клубов НХЛ

На нападающего СКА Илью Ковальчука претендует более шести клубов НХЛ, среди которых «Сент-Луис Блюз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Сан-Хосе Шаркс» и «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает в своей колонке обозреватель New York Post Ларри Брукс.

«Блюз», «Мэйпл Лифс», и «Шаркс» находятся среди более полудюжины клубов, которые выразили заинтересованность в услугах Ковальчука. Безусловно, «Рейнджерс» тоже среди этих команд, но обстоятельства могут помешать его переезду в Нью-Йорк», — говорится в статье Брукса.

Ранее генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи опроверг слухи об интересе команды к Ковальчуку.

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