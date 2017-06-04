Бобровский: то, что я претендую на «Везина Трофи», — заслуга всей команды

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский рассказал о своём отношении к призу лучшему вратарю сезона — «Везина Трофи», на который он продолжает претендовать.

«Да, сезон вышел напряжённым и тяжёлым. Но если сравнивать его с предыдущим, когда у меня было много травм, то в психологическом и физическом плане я его перенёс гораздо легче. Хотя в этом сезоне я сыграл 68 игр, а в предыдущем — всего 37. Когда идёшь нога в ногу с командой, у тебя появляется определённый ритм, ты знаешь, когда будешь играть, а когда тебе дадут отдохнуть. Этот ритм заставляет тебя постоянно держаться в тонусе, и ты не думаешь ни о чём постороннем. Я рад, что этот сезон провёл здоровым, нравилось, как играла команда, с которой мы были единым целым.

Важен ли для меня «Везина Трофи»? Конечно, перед началом сезона цели бороться за индивидуальный приз ты, естественно, не ставишь. И то, что я претендую на подобного рода трофеи, — заслуга всей команды. Я хочу сказать слова благодарности моим партнёрам, которые помогали мне. Хоккей — командная игра. Сколько защитники ложились под шайбу, блокировали броски, а нападающие реализовывали моменты! Считаю, что приз лучшему голкиперу принадлежит всей команде, а не только одному вратарю», — приводит слова Бобровского «Спорт-экспресс».