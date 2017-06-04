Стоит ли Валерию Ничушкину уезжать в НХЛ?

Нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин может вернуться в «Даллас Старз» к сезону-2017/18. Директор по подбору игроков клуба Джо Макдоннелл оценил шансы возвращения 22-летнего россиянина — 50 на 50.

Ничушкин осенью 2016 года после трёх лет выступления в «Далласе» вернулся в КХЛ и подписал двухлетний контракт с ЦСКА. В прошедшем сезоне он набрал 24 (11+13) очка в 36 матчах регулярного чемпионата и 5 (1+4) очков в 9 играх плей-офф. Его контракт новичка с «Далласом» истёк, в НХЛ он является ограниченно свободным агентом. Стоит ли Ничушкину в этой ситуации уезжать в НХЛ?

Варианты ответов:

— конечно. Раз есть интерес, надо ехать;

— нет. Кожевников прав: что делать в НХЛ с такой статистикой.

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