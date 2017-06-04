Захарчук проехал 20 км на велосипеде на благотворительном турнире по триатлону

Нападающий «Сочи» Иван Захарчук принял участие в благотворительных соревнованиях по триатлону — спринтерском этапе, которые прошли 3 июня, сообщает официальный сайт клуба.

В команде с Захарчуком выступили известный телеведущий Михаил Шац и артист Андрей Бочаров. Шац проплыл 750 м, Захарчук проехал 20 км на велосипеде, а Бочаров пробежал 5 км.

В результате Захарчук и его товарищи по команде завоевали третье место. После соревнований Иван сообщил, что в следующем году намерен выступить на всех трёх дистанциях самостоятельно.