Чайка: нужно убедиться, что работа скаутов не основывается только на интервью

Генеральный менеджер «Аризоны Койотс» Джон Чайка отметил, что интервью с потенциальными новичками команды не должны вставать во главу угла при принятии скаутами решений.

«Мы работаем над тем, чтобы понять ценности игроков. Но в конце концов нужно быть осторожными и убедиться, что работа скаутов не основывается на этих интервью. Это лишь одна часть процесса принятия решений. Наши скауты работали весь год и вложили в дело многие часы и упорный труд. Учитывая то, какая у нас организация и что мы сейчас имеем, мы должны сделать всё правильно. И наши ребята много работали, чтобы так и было», — приводит слова Чайки официальный сайт «Аризоны».