Нил: никогда не видел ничего подобного, в Нэшвилле творилось сумасшествие

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Джеймс Нил рассказал, как Нэшвилл принимал третий матч финальной серии Кубка Стэнли, в которой его команда сражается с «Питтсбург Пингвинз».

«Никогда не видел ничего подобного. Уверен, что у всех ребят сейчас в городе родные и друзья. Мы в курсе, какое сумасшествие творилось на улице. И, как сказал Пекка Ринне, весь хоккейный мир начинает замечать, что здесь происходит вокруг нашей команды. Начиная с разминки и до конца матча атмосфера была потрясающая! Это город, за который мы обожаем играть и очень гордимся быть его частью», — приводит слова Нила официальный сайт НХЛ.