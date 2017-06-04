Журналист Toronto Sun: у «Торонто» нет никакого интереса к Ковальчуку

«Торонто Мэйпл Лифс» не заинтересован в услугах выступающего в составе СКА российского нападающего Ильи Ковальчука, сообщил обозреватель Toronto Sun Сти Симмонс.

«Болельщики «Торонто», выдыхайте! Судя по тому, что мне удалось узнать сегодня утром, у «Лифс» нет никакого интереса к Ковальчуку», — написал Симмонс в своём «твиттере».

Ранее журналист New York Post Ларри Брукс в своей колонке сообщил, что на Ковальчука претендует как минимум шесть клубов НХЛ, в том числе «Сент-Луис Блюз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Сан-Хосе Шаркс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи уже опроверг слухи об интересе команды к Ковальчуку.