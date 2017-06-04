НХЛ может отменить видеоповторы на предмет офсайда

В НХЛ состоится собрание комитета по проведению соревнований, на котором будут рассмотрены возможные изменения в правилах. В том числе обсудят видеопросмотры на предмет офсайда и удары соперников высоко поднятыми клюшками.

«Собрание комитета состоится в воскресенье вечером. Горячая тема — это, безусловно, видеоповторы на предмет офсайда. Могут обсуждаться как их полная отмена, так и изменения в правилах их запроса.

Ещё одна тема для обсуждения — слэшинг. НХЛ отслеживала удары клюшками на протяжении всего плей-офф. За один матч это происходит 80 раз. Конечно, в НХЛ не хотят в следующем сезоне парада на скамейку штрафников, но они ужесточат правила, касающиеся ударов по рукам», — сообщил журналист Sports Net Ник Кипреос.