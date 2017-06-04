Бонино вышел на тренировку, но покинул лёд с врачом

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Ник Бонино, восстанавливающийся после травмы голеностопа, принял участие в тренировке своей команды, но через некоторое время после выхода на лёд вынужден был его покинуть в сопровождении врача, сообщает журналист Рено Лавуа в своём «твиттере».

Из-за повреждения Бонино пропустил третий матч финальной серии Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз», который состоялся 4 июня в Нэшвилле и завершился разгромным поражением «Пингвингз» со счётом 1:5.

Четвёртая встреча состоится 6 июня также в Нэшвилле.