Дрегер: я сам не видел, но в шкафчике Суббэна был ополаскиватель для рта

Журналист Даррен Дрегер продолжил тему о том, соблюдает ли защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн гигиену полости рта.

«Я сам не видел, но в шкафчике Суббэна в раздевалке «Нэшвилла» стояла бутылка с ополаскивателем для рта. Её убрали перед тем, как разрешили зайти журналистам», — написал Дрегер в своём «твиттере».

После третьего матча финальной серии Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз», в котором «Предаторз» победили со счётом 5:1, Суббэн заявил, что нападающий «Пингвинз» Сидни Кросби обвинил его в плохом запахе изо рта, отметив, что это неправда, посколько он всегда использует перед матчем ополаскиватель для рта.