Кросби: Суббэн сам это устроил, я не говорил ему о плохом запахе изо рта

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби заявил, что он не говорил защитнику «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэну о плохом запахе изо рта.

«Он сам это устроил, я такого не говорил», — приводит слова Кросби в своём «твиттере» журналист Sports Net Шон Маккензи.

После третьего матча финальной серии Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз», в котором «Предаторз» победили со счётом 5:1, Суббэн заявил, что нападающий «Пингвинз» Сидни Кросби обвинил его в плохом запахе изо рта, отметив, что это неправда, посколько он всегда использует перед матчем ополаскиватель для рта.