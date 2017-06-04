Бонино после паузы вернулся на лёд и закончил тренировку

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Ник Бонино сумел закончить тренировку своей команды, сообщает Pens Inside Scoop.

Ранее стало известно, что Бонино, начавший занятие вместе с партнёрами по команде, через некоторое время был вынужден покинуть лёд в сопровождении клубного врача. Из-за повреждения голеностопа Ник пропустил третий матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором его команда проиграла «Нэшвилл Предаторз» со счётом 1:5.

Четвёртая встреча состоится 6 июня в Нэшвилле. Счёт в серии 2-1 в пользу «Пингвингз».