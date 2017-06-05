Агент Андригетто ведёт переговоры с «Колорадо» о продлении контракта

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Свен Андригетто отметил, что его агент ведёт с клубом переговоры о продлении контракта и время от времени информирует его о том, как продвигаются дела.

«В конце сезона они были довольны и хотели оставить меня. Это хороший знак. Время от времени мой агент информирует меня о том, что происходит», — приводит слова Андригетто Swiss Hockey News.

В прошлом сезоне Андригетто принял участие в 19 матчах НХЛ, в которых забил 5 голов и отдал 11 результативных передач, набрав 16 очков.