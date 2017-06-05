Фишер: горжусь тем, что я капитан «Нэшвилла»

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Майк Фишер выразил гордость за то, что является капитаном этой команды.

«На старте сезона я как бы настраивался. За этот год я многому научился. Больше всего, как мне кажется, я научился как настраивать всех товарищей по команде на одну волну. Но благодаря этому я веселился. Весь плей-офф, и то, что этот город сплотился, и моя команда заставляют меня гордиться тем, что я её капитан. Но мне повезло, что я им являюсь», — приводит слова Фишера официальный сайт НХЛ.

Четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли, в которой «Предаторз» сражаются с «Питтсбург Пингвинз», состоится 6 июня.