Гюнцель: в четвёртом матче Малкин будет готов показать всё, на что способен

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель уверен, что его партнёр по команде Евгений Малкин будет настроен на реванш в четвёртом матче финала Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз». «Пингвинз» выиграли две первые встречи на своём льду, но в третьем матче в гостях потерпели разгромное поражение — 1:5.

«В одной игре всякое может случиться. Малкин очень хорошо знает хоккей. Завтра он будет готов показать всё, на что способен. Мы в него верим», — приводит слова Гюнцеля официальный сайт НХЛ.

Четвёртый матч противостояния «Нэшвилл» — «Питтсбург» пройдёт на льду «Предаторз» 6 июня.