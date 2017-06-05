Мяяття: в нужные моменты Малкин может взять слово в раздевалке, и его слушают

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Олли Мяяття считает, что вся команда и, в частности, россиянин Евгений Малкин должны сыграть в четвёртом матче финала Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз» намного лучше, чем в третьей встрече. «Пингвинз» выиграли две первые встречи на своём льду, но в третьем матче в гостях потерпели разгромное поражение — 1:5.

«Все должны найти ответ на вопрос, как сыграть лучше. Вся команда должна выглядеть по-другому. Что касается Малкина, то мы все знаем, на что он способен. В нужные моменты он может взять слово в раздевалке, и его все слушают», — приводит слова Мяяття официальный сайт НХЛ.

Четвёртый матч противостояния «Нэшвилл» — «Питтсбург» пройдёт на льду «Предаторз» 6 июня.