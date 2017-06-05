Нападающий Романцев вернулся в «Амур»

«Амур» подписал контракт с форвардом Данилом Романцевым. Об этом информирует официальный сайт хабаровского клуба Континентальной хоккейной лиги.

Соглашение команды Континентальной хоккейной лиги с 24-летним игроком рассчитано на один сезон. Также сообщается, что соглашение между хоккеистом и клубом носит двусторонний характер.

В минувшем сезоне Романцев уже выступал за дальневосточную команду и набрал 1 (0+1) очко в 38 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Показатель полезности составил «-10».