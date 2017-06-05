Роуни: инцидент с участием Малкина? Я могу его понять

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Картер Роуни прокомментировал эпизод, в котором Евгений Малкин замахнулся клюшкой на болельщика «Нэшвилл Предаторз» после третьего матча финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли. Действующий чемпион ведёт в серии со счётом 2-1.

Малкин едва не ударил клюшкой болельщика «Нэшвилла»

«Идёт финал, это всё эмоции. Но надо сохранять спокойствие, ведь взлёты и падения неизбежны. Нельзя терять самообладание, тогда у нас будет шанс. Я могу его понять – он не любит проигрывать, и в такие моменты хочет вести всех за собой. Малкин – один из лучших хоккеистов в мире. Уверен, что он захочет отыграться за вчерашнее», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.