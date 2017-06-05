Патрик: моя цель — играть в НХЛ, я готов сделать этот шаг

Нападающий «Брэндона» Нолан Патрик выразил мнение, что уже созрел для карьеры в Национальной хоккейной лиге. 18-летний канадский хоккеист занимает первое место в рейтинге драфта среди полевых игроков из Северной Америки.

«Я буду тренироваться, чтобы стать крупнее, сильнее и быстрее. Моя цель — играть в НХЛ. Обычно не ставлю перед собой особых задач, но в данном случае я стремился к этому в течение трёх лет. Я уверен в себе и готов сделать этот шаг», — цитирует хоккеиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.