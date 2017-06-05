Бонино: если травма мешает действовать в полную силу, не стоит напрягаться

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Ник Бонино рассказал о своём самочувствии. Форвард пропустил третий матч финальной серии плей-офф НХЛ с «Нэшвилл Предаторз».

Бонино после паузы вернулся на лёд и закончил тренировку

«Всё было нормально. Посмотрим, что будет в понедельник. Я хотел выйти на лёд и немного подвигаться. Если я не смогу помочь ребятам, если тренеры и врачи будут так думать, на лёд я не выйду. Сейчас нужно быть честным. Если выходишь на лёд, надо играть до конца.

Я хочу помочь команде победить. Если травма мешает действовать в полную силу, то не стоит напрягаться. На площадку надо выходить, если можешь двигаться без проблем. Сейчас нельзя ошибаться», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.