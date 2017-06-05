Эллис: разгром «Питтсбурга» — всеобщая заслуга, не только защитников «Нэшвилла»

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Райан Эллис поделился эмоциями от разгрома «Питтсбург Пингвинз» (5:1) в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. «Нэшвилл» в настоящее время уступает в финальной серии со счётом 1-2.

«Это всеобщая заслуга, не только защитников. Мы оказывали на них большое давление, быстро накрывали, правильно выбирали позицию, здорово работали клюшками. Всё это вкупе и принесло плоды», — передаёт слова игрока обороны официальный сайт Национальной хоккейной лиги.