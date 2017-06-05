Мюррей: я постарался изучить ошибки и найти способ их исправить

Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей поделился ожиданиями от четвёртого матча финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз». В настоящее время действующий чемпион ведёт в серии со счётом 2-1.

«После третьего матча я изучил нарезки моментов, а потом мы отлично потренировались. Старался изучить, какие ошибки были допущены, и искал способ их исправить. Я просто стараюсь играть в хоккей и показывать максимум возможного. Для меня не имеет никакого значения, завершился прошедший матч победой или поражением.

Не помню, чтобы я говорил, что провёл хорошую игру вчера. Я отмечал, что в большинстве случаев выбирал правильную позицию, но, к сожалению, был не в состоянии сделать несколько сейвов», – цитирует вратаря официальный сайт НХЛ.