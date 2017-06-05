Бакош покинул КХЛ и вернулся в чешскую команду, с которой стал чемпионом

Чешская команда из Либереца «Били Тигры» вернула нападающего Мартина Бакоша. Об этом информируют чешские СМИ.

Сезон-2016/17 хоккеист провёл в Континентальной хоккейной лиге в составе китайской команды «Куньлунь Ред Стар». На счету игрока 22 (11+11) очка в 47 матчах регулярного чемпионата и один гол в пяти матчах плей-офф. Также на уровне КХЛ форвард выступал за «Слован». Суммарно Бакош провёл 108 матчей в КХЛ и набрал в них 39 очков. В чешской лиге в 114 матчах он набрал 69 очков.

В сезоне-2015/16 хоккеист выступал за команду из Либереца и стал в её составе чемпионом Чехии. Бакош является автором «золотого гола». Также хоккеист является чемпионом словацкой Экстралиги.