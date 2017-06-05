Андреас Турессон стал игроком «Куньлуня»

Китайский клуб Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» пополнился очередным новичком. Им стал шведский нападающий Андреас Турессон. В китайском клубе подтвердили факт перехода.

В сезоне-2016/17 нападающий провёл 51 матч в регулярном чемпионате шведской лиги SHL за «Мальмё» и набрал 33 (12+21) очка. В 10 матчах плей-офф шведской лиги SHL на счету игрока 5 (4+1) очков. Также он привлекался в сборную Швеции. Всего в сильнейшей шведской лиге новичок китайской команды КХЛ провёл 269 матчей и набрал в них 140 очков.