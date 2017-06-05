«Барыс» не стал продлевать контракт с нападающим Худяковым

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Барыс» решил не продлевать контракт с нападающим Максимом Худяковым. Об этом информирует «Шайба.kz».

Последние два сезона 30-летний форвард провёл в форме астанинского клуба, за это время он сыграл 93 матча и набрал в них 32 (9+23) очка. Также в этом сезоне он выступал на олимпийской квалификации в Осло и чемпионате мира в Киеве.

Астаниснкая команда в сезоне-2016/17 вышла в плей-офф и сумела пройти первый кубковый раунд во второй раз в своей истории. «Барыс» в шести матчах одолел «Трактор».