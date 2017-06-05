Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Грабовский: «Динамо-Минск» — проект, который непонятно к чему идёт, куда катится

5 июня 2017, понедельник. 11:58. Хоккей

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Михаил Грабовский высказался о положении дел в минском «Динамо». Также он порассуждал о популяризации хоккея в Беларуси.

«Вообще не мешало бы активнее продвигать спорт в стране. У нас даже в Минске мало где можно посмотреть футбол и хоккей на большом экране — в тех же кафе и ресторанах. Мы вот финал Лиги чемпионов смотрели на маленьком экране. Я бы вообще поставил задачу в каждом баре установить большие экраны, чтобы там можно было смотреть матчи минского «Динамо» в КХЛ, чемпионат мира по хоккею и хороший футбол. Ведь даже в нашей прессе информации очень мало о том же хоккее.

Как оцениваю ситуацию в минском «Динамо»? Если честно, я больше за «Юность» переживаю. А «Динамо-Минск» — проект, который непонятно к чему идёт и куда катится. Я считаю, команда провела довольно хороший сезон. Вудкрофт качественную работу проделал, виден был стиль игры, приятно было смотреть. А что дальше будет? Пусть они сами решают, это не моё дело. Но подобные перемены не удивляют, удивляться на этот счет я уже отвык.

Меня больше волнует вопрос, что это за проект — коммерческий, для болельщиков, или в интересах сборной? На мой взгляд, играть должны лучшие. Если есть деньги на легионеров, то должны быть сильные легионеры, а также лучшие из белорусов, которые соответствуют уровню КХЛ. Только тогда зрители пойдут на «Минск-Арену», — отметил Грабовский.

«В тюрьму сядете». Жёсткие высказывания Лукашенко о белорусском хоккее
Александр Лукашенко раскритиковал положение дел в белорусском хоккее. Вспоминаем все хоккейные цитаты президента Беларуси.
Источник: Страница хоккея Белоруссии Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Нью-Йорк Айлендерс ХК Динамо Минск
Новости. Хоккей
5 июня 2017, понедельник
12:32 «Сибирь» объявила о запуске реалити-шоу
12:23 ХК «Сочи» летом поработает на двух сборах и примет участие в двух турнирах
11:58 Грабовский: «Динамо-Минск» — проект, который непонятно к чему идёт, куда катится
11:35 «Барыс» не стал продлевать контракт с нападающим Худяковым
11:24 Андреас Турессон стал игроком «Куньлуня»
11:22 Вайсфельд: «Кузня» предложила нам обмен Семёнова, но КХЛ его пока не одобрила
11:08 Бакош покинул КХЛ и вернулся в чешскую команду, с которой стал чемпионом
11:05 Золнерчик: Кросби и Малкин помогают партнёрам, даже если не бросают по воротам
10:52 Шалаев: пусть обмен Семёнова будет на совести Уфы, сделка недействительна
10:24 Источник: «Калгари» хочет выменять Овечкина, клуб сделал запрос в «Вашингтон»
10:21 Защитник Тимашов принял квалификационное предложение «Автомобилиста»
10:18 Мюррей: я постарался изучить ошибки и найти способ их исправить
10:10 Форсберг: я не зацикливаюсь на голах, готов пахать в обороне
10:10 Эллис: разгром «Питтсбурга» — всеобщая заслуга, не только защитников «Нэшвилла»
10:00 Вратарь Смит может покинуть «Аризону» в результате обмена
09:52 Бонино: если травма мешает действовать в полную силу, не стоит напрягаться
09:52 «Кузня»: обменяли Семёнова в «Салават», «Авангард» пытался затянуть переговоры
09:45 «Нэшвилл» вошёл в историю по результативности защитников в одном плей-офф
09:43 Лавиолетт: все защитники «Нэшвилла» в плей-офф выглядят великолепно
09:30 Патрик: моя цель — играть в НХЛ, я готов сделать этот шаг
09:19 Роуни: инцидент с участием Малкина? Я могу его понять
09:15 Нападающий Романцев вернулся в «Амур»
09:00 Форвард китайского происхождения с опытом игры в НХЛ перешёл в «Куньлунь»
08:58 Михайлов: Ничушкин сможет задышать полной грудью в ЦСКА при Никитине
08:13 Мяяття: в нужные моменты Малкин может взять слово в раздевалке, и его слушают
07:45 Гюнцель: в четвёртом матче Малкин будет готов показать всё, на что способен
01:44 Фишер: горжусь тем, что я капитан «Нэшвилла»
00:45 Агент Андригетто ведёт переговоры с «Колорадо» о продлении контракта
4 июня 2017, воскресенье
23:37 Бонино после паузы вернулся на лёд и закончил тренировку
23:36 Кросби: Суббэн сам это устроил, я не говорил ему о плохом запахе изо рта
23:15 Дрегер: я сам не видел, но в шкафчике Суббэна был ополаскиватель для рта
22:55 Бонино вышел на тренировку, но покинул лёд с врачом
22:28 НХЛ может отменить видеоповторы на предмет офсайда
22:11 Журналист Toronto Sun: у «Торонто» нет никакого интереса к Ковальчуку
21:00 Нил: никогда не видел ничего подобного, в Нэшвилле творилось сумасшествие
20:48 Шеро: в России есть хорошие игроки, которых можно взять бесплатно
20:04 Чайка: нужно убедиться, что работа скаутов не основывается только на интервью
19:50 Салливан: Кессел играет лучше, если постоянно настроен на броски по воротам
19:06 Захарчук проехал 20 км на велосипеде на благотворительном турнире по триатлону
18:21 «Лос-Анджелес» рассматривает вариант обмена Кейна из «Баффало»
18:04 Стоит ли Валерию Ничушкину уезжать в НХЛ?
17:46 Босси предложил «Айлендерс» обменять Тавареса в «Монреаль»
17:28 Бобровский: то, что я претендую на «Везина Трофи», — заслуга всей команды
16:51 NY Post: в услугах Ковальчука заинтересовано более шести клубов НХЛ
16:47 Салливан: пока «Питтсбург» был недостаточно хорош при игре в большинстве
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Согласны ли вы с решением КХЛ исключить новокузнецкий «Металлург» из лиги?
Архив →
© championat.com, 2000–2017